ELEZIONI PROVINCIALI DI CASERTA. ECCO TUTTI GLI ELETTI IN CONSIGLIO PROVINCIALE

Ecco i nomi dei neo eletti all’interno del Consiglio Provinciale di Caserta, al termine delle operazioni di voto che si sono tenute nella giornata di ieri.

Ad ottenere il maggior numero di consiglieri eletti è stata la lista del Centrodestra che ha registrato il primo per numero di voti, il sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo, seguito da Giovanni Innocenti, Antonio Scialdone, il sindaco di Arienzo Giuseppe Guida, Antonio Schiavone e Adolfo Ferraro.

Quattro i consiglieri provinciali eletti per la lista del “campo largo” di centrosinistra e 5 stelle: Ivana Tinto, Domenico Pagano, Aniello Tessitore, e Giuseppe Oliviero.

Nella lista del Presidente Colombiano sono eletti: il sindaco di San Felice a Cancello Emilio Nuzzo, Francesco Luongo, Michele Falco. Un consigliere va anche alla lista “Liberi e Democratici” con Alessio Magellano.