PROVINCIA DI BENEVENTO. ELEZIONI PROVINCIALI 2026: VINCE IL PARTITO NOI DI CENTRO DI CLEMENTE MASTELLA

L’Ufficio elettorale della Provincia di Benevento ha ufficializzato all’alba i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio: dieci i consiglieri eletti che siederanno sugli scranni della Rocca dei Rettori guidata dal presidente Nino Lombardi, sindaco di Faicchio ed esponente di NdC. L’area politica guidata dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, leader di “Noi di Centro”, conquista complessivamente cinque dei dieci seggi disponibili.

Nello specifico, la lista “Uniti, Sanniti” ha eletto tre rappresentanti: i sindaci Giuseppe Ricci (San Giorgio del Sannio) e Giuseppe Bozzuto (Castelpagano), insieme al consigliere di Sant’Agata de’ Goti Alfonso Ciervo. Altri due seggi sono stati ottenuti dalla lista “Mastella Noi di Centro” che porta in Consiglio Cesare Striani (consigliere comunale di Montesarchio) e Giovanni Zanone (consigliere comunale del comune