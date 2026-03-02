ALBERICO GAMBINO (FDI-ECR): “SOLIDARIETA’ A MINISTRO CROSETTO, UN PO’ DI SERIETA'”

“Le crisi internazionali richiedono serietà istituzionale, non scontri politici interni”. Lo dichiara l’eurodeputato Alberico Gambino, vicepresidente della commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo, intervenendo sulle polemiche nei confronti del ministro della Difesa Guido Crosetto.

“Nel pieno dell’escalation in Medio Oriente – afferma Gambino – si è scelto di strumentalizzare la presenza a Dubai del ministro Crosetto proprio mentre, a seguito degli attacchi che hanno coinvolto l’Iran, venivano chiusi gli spazi aerei nell’area del Golfo, con il conseguente blocco di numerosi voli civili. Si tratta di una dinamica direttamente legata alla crisi internazionale e non di una scelta politica”