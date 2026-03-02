SALERNO. ROBERTO CELANO (FI): “IL COMUNE ADERISCA AL PIANO PER LA ROTTAMAZIONE TRIBUTI LOCALI”

Con una lettera indirizzata al Commissario Prefettizio del Comune di Salerno, Roberto Celano, Coordinatore Provinciale di Forza Italia, chiede all’amministrazione comunale di aderire al piano per la rottamazione dei tributi locali.

Egregio Commissario,

nella mia qualità di Segretario Provinciale di Forza Italia e Consigliere Regionale, Le rivolgo la presente per sollecitare formalmente l’adesione del Comune di Salerno al provvedimento della cosiddetta “Rottamazione Quinquies”, misura di straordinaria

importanza per famiglie e imprese del nostro territorio.

Si tratta di un’opportunità concreta per venire incontro alle difficoltà economiche che negli ultimi anni hanno colpito numerosi cittadini e operatori economici salernitani. La possibilità di definire le pendenze tributarie senza il peso gravoso di sanzioni e interessi rappresenta

uno strumento di equità e di buon senso, capace di favorire il rientro nella legalità, ridurre il contenzioso e ristabilire un rapporto più equilibrato tra amministrazione e contribuente.

È fondamentale che anche ai cittadini di Salerno venga riconosciuta questa opportunità, consentendo loro di chiudere posizioni debitorie fortemente appesantite da accessori che spesso rendono impossibile ogni forma di regolarizzazione. Non possiamo permettere che i

salernitani paghino il prezzo dell’inerzia dell’Amministrazione dimissionaria, che avrebbe potuto approvare tempestivamente il provvedimento prima della conclusione del proprio mandato.