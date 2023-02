ORDINE COMMERCIALISTI SALERNO: LA VIA I CORSI DI PREPARAZIONE PER ESAME DI STATO

Dopo diversi anni, l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno, in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno e di concerto con gli ODCEC di Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina, torna a organizzare il Corso di preparazione per il sostenimento dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e/o esperto contabile. Le lezioni, tenute da dottori commercialisti, docenti universitari ed esperti della materia, si svolgeranno dal 18 febbraio al 10 giugno 2023 in due giornate settimanali (mercoledì pomeriggio e sabato mattina) presso la Sala Conferenze dell’ODCEC Salerno in via Roma 39, con possibilità di seguirle anche da remoto tramite piattaforma informatica TEAMS.

L’inaugurazione del Corso è prevista venerdì 17 febbraio 2023 con una seduta esclusiva in presenza presso l’Ateneo di Salerno ( Aula A DISA-MIS, ore 14:30 ) dove interverranno, insieme al Presidente dell’ODCEC Salerno Agostino Soave, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno Vincenzo Loia, il Direttore DISA-MIS Raffaele D’Alessio, i professori Luca Sensini e Rodolfo Vitolo componenti della faculty del corso.

“Riproponiamo con grandissimo piacere dopo tanti anni il corso di preparazione per l’esame di stato – sottolinea il Presidente dell’ODCEC Salerno Agostino Soave – per attrarre e sostenere i giovani neo laureati che vogliono avvicinarsi alla nostra professione. Superare l’esame da Dottore Commercialista richiede sicuramente un impegno intenso e costante e una preparazione davvero completa ed esaustiva. Per questo, con il Consiglio tutto abbiamo fortemente voluto organizzare un Corso che aiutasse gli aspiranti commercialisti ad approfondire al meglio nelle materie oggetto dell’esame e della professione, dal diritto tributario e commerciale alle materie aziendale e fallimentare, con esercitazioni e casi pratici utili non solo a preparare l’esame ma anche ad addentrarsi nell’esercizio pratico della professione a cui ci auguriamo accedano numerosi, con entusiasmo e profitto”.