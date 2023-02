PONTECAGNANO FAIANO, COMUNALI 2023. SICA SPINGE PER L’ACCORDO NEL CENTRO DESTRA

Ernesto Sica spinge gli alleati a chiudere, in tempi rapidi, sul suo nome come candidato alla carica di Sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano. Non c’è tempo da perdere, considerato che la data per le elezioni comunali non dovrebbe andare oltre la metà del mese di maggio, non ci sono giornate da lasciare agli avversari, soprattutto al sindaco uscente Giuseppe Lanzara. L’obiettivo dell’ex primo cittadino del centro dei Picentini è quello di chiudere l’accordo con tutte le altre forze politiche entro la fine del mese di febbraio: intanto Sica è già al lavoro per la composizione della lista dell’Udc ma anche per quella di Forza Italia.

