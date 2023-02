SCAFATI, COMUNALI 2023. PASQUALE ALIBERTI PRONTO A TORNARE A PALAZZO DI CITTA’

L’ex Sindaco di Scafati Pasquale Aliberti è pronto ad affrontare la prossima tornata elettorale per le Comunali e, per farlo, partirà da una alleanza civica, in attesa di conoscere le decisioni del tavolo del centro destra. Esclusa qualsiasi ipotesi di un’alleanza con Fratelli d’Italia, Aliberti, che ha già chiarito di essere perfettamente candidabile ed eleggibile, guarda, adesso, alle prossime mosse di Forza Italia e della Lega che, dopo la fuga in avanti di FDI con il nome di Salvati, potrebbero anche decidere di sostenere il nome dell’ex primo cittadino che sembra aver risvegliato l’entusiasmo degli elettori del centro dell’Agro.

