CAPACCIO. PARTONO I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Al via oggi, martedì 14 febbraio, i lavori di adeguamento, ampliamento ed efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione comunale, 1° lotto funzionale, per l’importo di 1 milione di euro. L’intervento consiste nella realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione dislocati in diverse zone del territorio. Si tratta di impianti costituiti da pali con copri illuminanti a tecnologia LED.

Le zone interessate dai lavori si trovano nelle località Laura, Capaccio Scalo, Gromola, Feudo, Chiorbo, Licinella e Spinazzo. Più precisamente, i tratti stradali oggetto di adeguamento, ampliamento ed efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione sono oltre 40: via Fuscillo–Spinazzo, via Mantegna, via Masaccio, via Vecelio, via Dante Alighieri, via Giacomo Leopardi, viale dei Pini; via delle Acacie, via delle Mimose, via Colonnello Barresi, via dei Platani, via dei Gladioli, via di Garofani, via delle Ortensie, via delle Magnolie, via dei Tulipani, via delle Margherite, via delle Peonie, via Amerigo Vespucci, via Terra delle Rose, via Aldo Moro, via Giovanni Giolitti, via Gaetano Salvemini, SP316 Via Feudo La Pila, via Salvatore Paolino, via Cesina, via del Colono, via del Contado, via della Cascina, via Torricelle, via Ponte Marmoreo, via Gaiarda, via Fuscillo, via della Gueglia, via Vasca di Colmata, via Cesina, via del Colono, via Gaiarda, via Spinazzo prolungamento, via del Contado, via della Cascina, via Torricelle, via Scigliati, via Vittorio Alfieri.

«Diamo il via all’intervento di ampliamento dell’impianto di pubblica illuminazione – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Il Comune di Capaccio Paestum, in virtù della grande estensione del suo territorio, è attraversato da numerose strade, molte delle quali non illuminate. Ma l’illuminazione pubblica è fondamentale per la sicurezza del territorio, sia in termini di viabilità che di prevenzione di episodi di microcriminalità. Per questo, dopo aver avviato i lavori per la realizzazione del nuovo sistema di videosorveglianza, si inizia l’ampliamento dell’impianto di pubblica illuminazione. Un intervento che va ad aggiungersi a quelli già ultimati e a quelli in corso di realizzazione».