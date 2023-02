MONTECORVINO PUGLIANO. CONDANNA ANCHE IN APPELLO PER IL SINDACO ALESSANDRO CHIOLA

“Ad un anno dalla Sentenza di Primo grado che condannava il Sindaco CHIOLA per “Diffamazione”, nei confronti del sottoscritto, anche la Corte di Appello, sezione unica penale, conferma la condanna di primo grado.”

Lo scrive l’ex Sindaco di Montecorvino Pugliano Domenico Di Giorgio.

Con sentenza del 13 febbraio 2023, il Presidente della sezione unica penale della Corte di Appello di Salerno,

dott. Giuliano Rulli ha CONFERMATO LA CONDANNA in primo grado a carico di Chiola Alessandro, responsabile del reato ascritto nella sentenza di primo grado, per le dichiarazioni rese nei riguardi di Di Giorgio Domenico

”, rappresentato dall’avv. Antonello Bassano, che ha puntualmente illustrato le motivazioni che sono state riconosciute, ottenendo il conseguente rigetto del ricorso proposto.

A riprova, se ve ne fosse stato ancora bisogno, dell’uso spregiudicato della MENZOGNA a cui il Sindaco CHIOLA ci ha abituati, non mancado una sola occasione per autocelebrarsi attraverso l’uso arrogante del potere amministrativo e della sua funzione, ma cio’ che fa più paura è l’incompetenza sbandierata come un

vanto, perché può procurare danni incalcolabili.