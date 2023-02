SALERNO. ROBERTO CELANO (FI): “RIVEDERE DECISIONE DELLA CHIUSURA SCUOLA DE FILIPPIS”

Rivedere la decisione della chiusura del Plesso della Scuola De Filippis di Salerno: a chiederlo, con una interrogazione rivolta al Sindaco Napoli, è il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano.

La scelta, che è stata preannunciata dall’amministrazione comunale, sta provocando una alzata di scudi da parte di numerosi genitori e creando malumore anche all’interno della stessa Giunta del Sindaco Vincenzo De Luca. E’ per questa ragione che il consigliere comunale Celano chiede di sapere “se l’Amministrazione intenda considerare la possibilità di rivedere la scellerata determinazione di spostare, sin dal primo settembre prossimo, allievi che frequentano la De Filippis e la scuola materna presso la sede dei Salesiani, evitando di creare disagi alle famiglie che hanno scelto per motivi logistici di iscrivere i propri figli presso i suddetti Istituti; se l’Amministrazione intenda aderire alla proposta di riduzione graduale dei costi di fitto della struttura, consentendo agli allievi di frequentare l’Istituto prescelto fino al termine del percorso di studio, riuscendo in tal modo nell’intento di liberare completamente l’Istituto in un paio di anni.”