PAGANI. AL COMUNE VISITA DI MAURIZIO GASPARRI: UN RITORNO AL PASSATO PER DE PRISCO?

Visita istituzionale (?), questo pomeriggio a Pagani, del Senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, già indicato come possibile candidato alla carica di Sindaco di Roma, da sempre considerato uno degli uomini piu’ a destra vicino a Berlusconi. Accanto a Gasparri, il Sindaco Lello De Prisco, eletto nello scorso settembre, con alcune liste civiche ma, da sempre, vicino agli ambienti del centro destra provinciale. Che si tratti di un ritorno al passato per De Prisco che, forse, sta pensando, di aderire ad un partito per proseguire la sua avventura a Palazzo San Carlo a Pagani ? Ah, saperlo…

