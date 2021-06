SIANO. BODYCAM PER I VIGILI URBANI, E’ IL PRIMO COMUNE DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Il Corpo dei Vigili Urbani di Siano, a breve, sarà dotato delle Bodycam, speciali telecamere che registrano ogni tipo di intervento e che sono una forma di garanzia tanto per gli operatori quanto per i cittadini. Lo ha stabilito il Consiglio Comunale che, nel pomeriggio di oggi, si è riunito per discutere una serie di importanti punti all’ordine del giorno.

Tra questi il Rendiconto di gestione 2020, il nuovo Piano di Protezione Civile, le foto trappole per arginare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti urbani ma, nel corso della seduta di oggi, si è giunti anche alla risoluzione di una vertenza che durava da quasi 30 anni: l’acquisizione, al patrimonio immobiliare del Comune, dell’Area Eredi Russo.

A relazione su quest’ultimo punto all’ordine del giorno l’assessore alle Politiche Sociali Rocco Di Filippo, che ha seguito personalmente la vicenda.

Particolarmente soddisfatto il Sindaco Giorgio Marchese: “Abbiamo portato in Consiglio Comunale tantissimi punti all’ordine del giorno e lo abbiamo fatto grazie alla collaborazione degli uffici tecnici ma anche degli assessori e dei consiglieri di maggioranza che hanno seguito le vicende giunte al voto consiliare. Finalmente, con l’acquisizione dell’Area Eredi Russo, completiamo una procedura che attendeva da anni la sua conclusione: da domani lavoreremo per realizzare, proprio in quella zona, una area pubblica di verde attrezzato.”