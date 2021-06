CONTE PRONTO A ROMPERE CON GRILLO: LUNEDI’ ANNUNCERA’ IL SUO PARTITO?

Giuseppe Conte parlerà solo lunedi’ ed il fine settimana, con ogni probabilità, gli servirà per capire quanti sono i parlamentari del M5S pronti a seguirlo in una nuova creatura politica, un nuovo partito che nascerà dalla rottura con Beppe Grillo e che proverà a creare anche un’altra opposizione al Governo Draghi. Una pattuglia di deputati e senatori fuori dal coro del si del M5S esiste già, i duri e puri che non hanno ceduto agli appelli del Comico di Genova per votare la fiducia a Draghi ed al suo governo dei migliori. Ora Conte è giunto ad un bivio: restare, quasi come un attaccapanni, all’interno del M5S oppure rischiare tutto e lanciarsi in una avventura politica molto difficile da definire, come contorni, ma anche come possibili ambizioni. C’è anche la terza strada: tornare, in buon ordine, alla carriera universitaria ed alla professione forense, ma non sembra questo il destino dell’ex Avvocato del Popolo.

Share on: WhatsApp