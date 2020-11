PAGANI. IL SINDACO DE PRISCO CHIEDE AL PREFETTO L’INVIO DELL’ESERCITO PER I CONTROLLI

Si è tenuto stamattina da remoto l’incontro tra il sindaco di Pagani Lello De Prisco e Sua Eccellenza il Prefetto di Salerno , dottor Francesco Russo.

Al centro del colloquio la gestione dell’emergenza sanitaria in atto. Il sindaco De Prisco ha richiesto al Prefetto

l’ausilio dell’esercito sul territorio comunale per rafforzare i controlli in strada in virtù delle restrizioni

attualmente previste su scala nazionale, regionale e comunale, e quelle che verranno .

Un problema certamente trasversale a più comuni, già attenzionato dal Prefetto.

«Le forze dell’ordine a disposizione sul territorio comunale sono troppo esigue per assicurare controlli mirati

– ha commentato il sindaco De Prisco – e non possiamo permetterci di vanificare gli sforzi profusi per il contenimento della pandemia, soprattutto tenuto conto della situazione di gravità del contagio

anche sul territorio comunale».

Altro argomento posto all’attenzione del Prefetto di Salerno è stato di tipo amministrativo. Tenuto conto dei rallentamenti ulteriori causati dalla pandemia alla macchina comunale, già gravemente sottodimensionata nel comune di Pagani, il sindaco De Prisco ha chiesto di essere notiziato nel caso di previsione di eventuali proroghe

delle scadenze amministrative.