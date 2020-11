PAGANI. IL SINDACO DE PRISCO DISPONE APERTURA POMERIDIANA PER LE FARMACIE

Oggi 2 novembre tutte le farmacie paganesi saranno aperte nella fascia oraria 16.00-20.30 al fine di assicurare maggiore presenza del servizio farmaceutico, considerata la particolare situazione di emergenza sanitaria esistente anche sul territorio comunale.

Lo annuncia Lello De Prisco, Sindaco del Comune di Pagani.

Vogliamo ringraziare i dottori farmacisti per la presenza costante e capillare sul territorio, in quanto per oggi sarebbe stata prevista nella fascia oraria pomeridiana la sola apertura della farmacia di turno.