PAGANI, SALTA CONSIGLIO COMUNALE. LELLO DE PRISCO: “FINITI I COLPI DI TEATRO”

“Sono finiti i colpi di teatro dei primi consigli comunali. Oggi la maggioranza neanche si presenta perché non sono in grado di fare i consigli comunali seri.” E’ quanto scrive l’ex consigliere comunale di Pagani e candidato sindaco alle Comunali del 2019 Lello De Prisco.

Mi si dice che anche la surroga si svolge in maniera regolare con punto previsto all’ordine del giorno, cosa che mi fu contestata nel primo consiglio comunale.

La paura fa 90 lo Stato di diritto sta tornando anche a Pagan

