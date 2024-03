PARCO NAZIONALE DEL CILENTO. CARMELO STANZIOLA ELETTO VICE PRESIDENTE DELL’ENTE

E’ l’ex Consigliere Provinciale del Partito Democratico Carmelo Stanziola il nuovo Vice Presidente del Parco Nazionale del Cilento: a stabilirlo, nella serata, il voto del Consiglio Direttivo che ha indicato il già Sindaco di Centola, all’unanimità, Vice del Presidente Coccorullo.

“Con grande soddisfazione” scrive Carmelo Stanziola, ” Vi comunico che da poco si è concluso il primo Consiglio Direttivo del Parco del C.V.D.A., in cui all’unanimità sono stato eletto Vice Presidente. Esprimo un sentito ringraziamento a tutti i colleghi consiglieri x la fiducia dimostratami, ai sindaci che mi votarono in assemblea, all’On.le Piero De Luca del Partito Democratico e all’Onorevole Vice Ministro Edmondo Cirielli del Partito di Fratelli d’Italia che hanno voluto e sostenuto questo progetto, condiviso poi anche da altre forze politiche. Immagino il Parco come una grande occasione di sviluppo, una Cabina di Regia che dovrà condividere e coordinare con i territori interessati, progettualità di tutela, valorizzazione e di promozione. Tutto ciò intendiamo farlo collaborando con i Sindaci, le associazioni, gli operatori turistici, gli organi di stampa/comunicazione, la Provincia, la Regione e il Governo Nazionale. Un compito non facile, ma noi ci impegneremo per questo, facendo prevalere sempre l’interesse del territorio.”