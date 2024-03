NOCERA SUPERIORE. FINE SETTIMANA DECISIVO, PRONTI GLI ANNUNCI DI ALCUNI CANDIDATI SINDACO

Sarà un fine settimana molto ricco per la politica del Comune di Nocera Superiore che si appresta una caldissima campagna elettorale per le Comunali 2024. Proprio nel corso del fine settimana, a quanto si apprende, dovrebbero arrivare importanti novità, destinate a modificare ed a chiarire l’attuale quadro politico nel quale non ci sono, ancora, candidati ufficiali alla carica di Sindaco. Molta attenzione è rivolta ad alcune riunioni in programma proprio all’interno del Comune di Nocera Superiore dove il Sindaco Giovanni Cuofano dovrebbe annunciare la sua decisione per il nome da proporre ai cittadini come candidato alla carica di primo cittadino, per la sua successione dopo 10 anni di governo ininterrotto della città,

Share on: WhatsApp