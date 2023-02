PARLAMENTO FERMO PER LE ELEZIONI REGIONALI IN LOMBARDIA ED IN LAZIO

Una settimana senza impegni di aula, salvo casi urgenti, sia per la Camera dei Deputati che per il Senato: stop al lavoro in aula per consentire a tutti i parlamentari una partecipazione serena alle prossime tornate elettorali che l’11 ed il 12 Febbraio interesseranno le Regioni Lazio e Lombardia. Le Camere sono, infatti, convocate direttamente per Martedi’ 13 Febbraio quando il dato delle Regionali di Febbraio 2023 sarà acquisito e definitivo. E’ probabile che, già dopo le Regionali di Febbraio, il Ministro dell’Interno Piantedosi possa emettere il decreto per la fissazione delle Comunali di primavera.

