PELLEZZANO. DOMENICA 5 FEBBRAIO L’INAUGURAZIONE DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI COPERCHIA

“Siamo lieti di consegnare alla cittadinanza – ha detto il Primo Cittadino – questo nuovo Sagrato della Chiesa dei Santi Nicola e Matteo, che rientra in un più ampio progetto di lavori di manutenzione straordinaria dell’area antistante la Chiesa su Piazza della Libertà”. Un intervento che restituisce alla cittadinanza uno spazio del tutto rinnovato, che funge anche da punto di incontro per i giovani e di raccoglimento in preghiera per i fedeli”.