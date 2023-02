ITALIA VIVA. ARRIVANO I NUOVI COORDINATORI DELLA COSTIERA AMALFITANA

Elena Mascolo, consigliere comunale di Positano, e Raffaele Scala, consigliere comunale di Ravello, sono i coordinatori di Italia Viva in Costiera Amalfitana. Indicati dall’Assemblea svoltasi presso l’Aula Consiliare del Comune di Minori, i due giovanissimi responsabili del partito di Matteo Renzi nel nostro comprensorio saranno affiancati da Gianluca Capone, coordinatore per il comune di Maiori, Marco Vespoli, coordinatore per il comune di Agerola, Giuseppe Milo, coordinatore per il comune di Amalfi, Giuseppe Ferraro, coordinatore per il comune di Praiano, Michele Ruocco coordinatore per il comune di Minori, Dario Cantarella, coordinatore per il comune di Ravello. Elena Mascolo coprirà anche il ruolo di coordinatrice per il comune di Positano.

Al termine dell’assise, a cui sono intervenuti anche il consigliere regionale di Italia Viva Francesco Iovino, che ha illustrato ai presenti le iniziative in Regione Campania relative al PUAD sul Demanio marittimo e al Piano Urbanistico Territoriale, e l’ex parlamentare Catello Vitiello, che si è intrattenuto sulla campagna tesseramento 2023 ad Italia Viva, i coordinatori territoriali Raffaele Scala ed Elena Mascolo hanno rilasciato la loro prima dichiarazione congiunta: “Con la nascita del Coordinamento di Italia Viva Costa d’Amalfi si avvia un percorso nuovo incentrato sui temi che riguardano l’intero nostro comprensorio, dalla sanità al dissesto idrogeologico, alla viabilità. E’ nostro obiettivo farlo chiamando il territorio ad esprimersi. Ringraziamo per la fiducia che ci è stata accordata nella veste di coordinatori territoriali, soprattutto alla luce del confronto di idee chiare che si è sviluppato in assemblea, con spunti di riflessione che sono l’energia propulsiva dei militanti posta a disposizione del partito. Siamo ben coscienti che ci attende un duro lavoro, ma siamo sicuri che noi di Italia Viva saremo in grado di rafforzare il ruolo della politica, e del Coordinamento, come spazi e mezzi di ascolto. Per questo siamo già pronti ad impegnarci a sottoporre ai cittadini della Costa d’Amalfi idee e visioni concrete, atte a migliorare la vivibilità del nostro territorio”.

