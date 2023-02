SALERNO. FORZA ITALIA GIOVANI: UNA NUOVA NOMINA NELL’ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE

Marco Milione è il nuovo responsabile provinciale per il settore business e impresa ”. L’annuncio è di Pietro Costabile, coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani di Salerno. “Marco seguirà un progetto teso ad informare giovani, imprese e professionisti sulle opportunità nazionali ed europee dedicate allo sviluppo economico – spiega Pietro Costabile che aggiunge – importante il contributo dell’Onorevole Lucia Vuolo, europarlamentare e co-coordinatrice provinciale di Forza Italia Salerno, che si è adoperata per organizzare un ciclo formativo per i giovani forzisti dedicato alle tante opportunità europee e nazionali per PMI e pubbliche amministrazioni”. Marco Milione, cavese, classe 2002, è laureando in economia e finanza e fondatore di una start-up nel campo della cyber security.

