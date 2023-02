BATTIPAGLIA. CENTRO DESTRA AL LAVORO PER LE COMUNALI: C’E’ ARIA DI CRISI ?

Un centro destra particolarmente vivace, quello che nel Comune di Battipaglia, sta dando già vita ad alcuni incontri per la riorganizzazione della coalizione sul territorio. Che si respiri aria di crisi a Palazzo di Città ?

Ieri sera su iniziativa del movimento politico culturale Battipaglia Radici e Valori si è riunito presso la sede del

movimento il tavolo del centrodestra. La riunione aperta dal segretario politico di Battipaglia Radici e Valori Annalisa Spera ha visto la presenza delle delegazioni di tutti i partiti invitati: per Forza Italia erano presenti il vice coordinatore regionale Roberto Celano e il commissario cittadino Giuseppe Ruberto, per Fratelli d’Italia il commissario cittadino Pietro Cerullo, per la Lega il coordinatore Sele Picentini Domenico Di Giorgio e l’esponente del partito locale Fabio Butrico, per Noi Moderati una delegazione designata dall’onorevole Pino Bicchielli composta da Enrico Tucci, Luigi Cerruti e Enzo Casola, per Battipaglia Radici e Valori il coordinatore Luigi Spera e parte del direttivo nelle figure di Valerio Longo e Giampaolo Lupo.

A seguito di un ampio, vivace e proficuo confronto, gli esponenti di centrodestra hanno stabilito di iniziare un percorso condiviso e unitario che porterà la città, alle prossime elezioni amministrative, ad essere governata dal centrodestra e da tutti coloro che si riconoscono nei valori e nelle proposte della coalizione. I partiti hanno convenuto che è necessario avviare insieme al movimento battipagliese Radici e Valori un tavolo permanente di ragionamento e costruzione di un progetto condiviso che si riunirà a cadenza mensile per potersi confrontare sulle attività e iniziative da mettere in campo. I presenti hanno altresì condiviso la proposta del movimento di convocare una assemblea programmatica di tutto il centrodestra aperta alla città e a chiunque voglia dare il proprio contributo di idee e proposte sulla prospettive del territorio battipagliese, da tenere nella prossima primavera.