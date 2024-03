PARTE AD UNISA IL CORSO DI DIRITTO CINESE VOLUTO DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

Le esigenze che derivano dalla globalizzazione e la necessità di adeguare la formazione giuridica degli studenti alla conoscenza delle norme, dei codici e delle procedure vigenti negli altri paesi, ha nel corso degli ultimi anni assunto sempre più un ruolo talmente importante da spingere le università a qualificare maggiormente la classica visione degli insegnamenti di diritto comparato.

L’Ateneo salernitano, in linea con questa visione, che non solo va oltre le frontiere, ma allarga lo studio a sfide che legano lo sviluppo del territorio alle sfide commerciali planetarie, ha deciso di attivare un corso di Diritto Cinese all’interno della propria facoltà di Giurisprudenza.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Salerno, il professore Francesco Fasolino, supportato nell’intuizione dal Magnifico Rettore, il professore Vincenzo Loia, ha preso spunto dal numero crescente di rapporti commerciali, civili e penali che negli ultimi anni hanno caratterizzato la presenza sul territorio di comunità cinesi impegnate in attività commerciali. In Italia solo due Atenei, fino a questo momento, hanno al loro attivo l’insegnamento di Diritto Cinese, l’Università di Brescia e quella di Roma Tor Vergata. Salerno diventa così la terza in Italia ad aver intercettato un bisogno di formazione giuridica che trova fondamento nella realtà quotidiana non solo nazionale, ma continentale e mondiale. La presentazione del nuovo insegnamento avverrà lunedì 18 marzo 2024 a cominciare dalle 10,00 presso il Salone della Camera di Commercio di Salerno in via Roma, 29. L’incontro è stato patrocinato, oltre che dall’Università degli Studi di Salerno, dalla Camera di Commercio, da Unioncamere e dall’ Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno. All’incontro parteciperanno: il prof. Vincenzo Loia (Magnifico Rettore – Università di Salerno), il prof. Francesco Fasolino (Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche – Università di Salerno), il

prof. Giuseppe D’Angelo (Presidente CdS Giurisprudenza), il prof. Giorgio Giannone Codiglione (Presidente CdS Giurista d’impresa e delle nuove tecnologie), il dott. Agostino Soave (Presidente ODCEC Salerno) Il dott. Salvatore De Franciscis (Presidente UGDCEC Salerno) e l’avv. Gaetano Paolino (Presidente COA Salerno). Sono previsti gli interventi dell’ing. Andrea Prete (Presidente Unioncamere), del prof. Riccardo Cardilli (Ordinario Università Roma Tor Vergata), della prof.ssa Laura Formichella (Titolare del Corso di “Introduzione al diritto cinese” Università di Salerno), dell’ing. Alfredo Cestari (Gruppo Cestari), dell’ ing. Paolo Pietrogrande (Managing Partner – Netplan Management Consulting), del dott. Salvatore Scafuri (Presidente Confcooperative Comitato Territoriale di Salerno).

Chiuderà i lavori: Li Bin (Ministro Consigliere Economia e Commercio – Ambasciata Repubblica Popolare Cinese) “L’istituzione dell’insegnamento di Diritto Cinese – spiega il direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Salerno, il professor Francesco Fasolino – non solo rilancia l’Ateneo salernitano tra i primi in Italia per innovazione e competenze, ma risponde alla logica di

un’ Università legata al territorio, capace di interpretarne i bisogni, le esigenze, e di organizzarsi per dare risposte concrete per la formazione dei giovani giuristi. Quel rapporto ideale, insomma, al quale ogni istituto di istruzione e formazione dovrebbe rispondere naturalmente”.