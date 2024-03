IL COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO OSPITA LA SECONDA TAPPA DI NESKEY ROAD SHOW 2024

La seconda tappa del “Neskey Road Show 2024”, sul tema delle agevolazione per le imprese, nasce dalla collaborazione tra il Comune di San Valentino Torio, Assessorato alle Attivita’ Produttive, l’ Ordine dei Commercialisti di Nocera Inferiore e la societa’ Neskey, ed ha avuto l’ intento di rendere un servizio pubblico a chi opera sul territorio sul fronte delle agevolazioni fiscali e delle oppurtunita’ relative al Piano di Azione e Coesione, in particolare per le imprese.

“Ringrazio per la partecipazione” scrive il Sindaco Michele Strianese, ” l’ On. Franco Picarone, consigliere regionale che ha evidenziato delle iniziative della Regione Campania per le imprese e le aziende, il vicesindaco ed Assessore alle Attivita’ Produttive Rosanna Ruggiero, il dott. Sergio Velardo che ha moderato l’ incontro, il Dott. Umberto Mauriello, Presidente dell’ Ordine dei Commercialisti presso il Tribunale di Nocera Inferiore, l’ Ing. Vincenzo Silvestri Amministratore Delegato della Neskey. Tante le iniziative di confronto e di informazione organizzate ultimamente dall’ Amministrazione Comunale su varie tematiche e finalizzate ad assistere e ad accompagnare i cittadini, le imprese, i professionisti in vari settori: dall’ agricoltura all’ urbanistica, dalle pari opportunita’ alle attivita’ produttive e cosi via, l’ impegno dell’ Amministrazione Comunale per lo sviluppo del territorio e’ sempre costante.”