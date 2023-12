PASQUALE ALIBERTI (FORZA ITALIA) PRIMO DEGLI ELETTI NEL CENTRO DESTRA

E’ Pasquale Aliberti, con oltre 4.200 preferenze, il primo degli eletti tra i quattro consiglieri di centro destra che andranno a sedere in Consiglio Provinciale a Salerno. Il Sindaco di Scafati che, già in passato era stato a Palazzo Sant’Agostino, con il ruolo di Capogruppo dell’allora Pdl, ha ottenuto un importante risultato elettorale all’interno della lista Forza Italia – Lega – Noi Moderati. Insieme ad Aliberti ci sarà anche Giuseppe Del Sorbo, esponente della Lega e consigliere provinciale uscente, mente primo dei non eletti Giuseppe Ruberto che è stato capogruppo di Forza Italia e Lega.

