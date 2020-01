PELLEZZANO. 30 GIOVANI DA AVVIARE AL LAVORO CON IL PROGETT CARTARTE

Il progetto CartArte entra nella fase cruciale durante la quale i giovani saranno avviati al mondo del lavoro e stimolati nella creazione di nuove imprese.

L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Pellezzano (SA) con il progetto denominato “Cartarte”, che ha il principale obiettivo di realizzate sul proprio territorio di riferimento percorsi che favoriscono l’aggregazione giovanile e l’inclusione attiva dei giovani nella società e nel mondo del lavoro, con attività formative di creazione di impresa, ed esperienze di lavoro in azienda, attraverso l’animazione di laboratori polivalenti. L’iniziativa è stata candidata dal Comune di Pellezzano e finanziata dalla Regione Campania sull’Avviso pubblico “Benessere Giovani – Organizziamoci” pubblicato sul BURC n. 81 del 2 dicembre 2016, a valere sul POR CAMPANIA FSE 2014/2020.

Il progetto “Cartarte” è realizzato e gestito secondo l’accordo di partenariato tra il Comune di Pellezzano in qualità di soggetto capofila, e il raggruppamento di soggetti con capogruppo l’Associazione Terra Metelliana ETS – Circolo Legambiente, l’Associazione Culturale Liberamente e Virvelle Srl.

Da oggi è online sulla pagina dell’ente l’Avviso Pubblico per selezionare 30 giovani (più 6 uditori) che avranno l’opportunità di partecipare ad un percorso strutturato in 3 fasi: 1)FORMAZIONE; 2) CREAZIONE DI IMPRESA; 3) ESPERIENZA IN AZIENDA.

Nella prima fase, i candidati potranno specializzarsi in ulteriori tre percorsi formativi: PERCORSO 1A:Esperto in eco-design e in progettazione di prodotti innovativi in carta e cartone; PERCORSO 1B:Esperto di marketing e vendite per aziende eco-innovative; PERCORSO 1C:Esperto nella lavorazione e trasformazione della carta. Le lezioni dei 3 percorsi formativi, della durata complessiva di 100 ore ciascuno, saranno strutturate in giornate della durata di numero 2, 3, 4 o 5 ore, prevalentemente durante l’orario pomeridiano, e si articoleranno nell’arco di un massimo di3 mesi.

Tra i 30 giovani che hanno preso parte alla Fase 1 (uditori esclusi, salvo scorrimenti di graduatoria) saranno selezionati 12 giovani, in base ad una valutazione frutto della somma tra il punteggio ottenuto da un test a risposta multipla e il punteggio ottenuto al termine di una giornata di valutazione e matching con la tecnica dell’Assessment Center.I 12 giovani inizieranno un’esperienza di lavoro della durata di circa 3 mesi, per un totale di ore da pianificare in azienda pari a un massimo di 300.Le esperienze saranno svolte presso 5 aziende della rete di imprese “100% Campania”, composta dalle aziende quali Sabox, Formaperta, Antonio Sada & Figli Spa, Cartesar Spa e Greener Italia. A ciascuno dei 12 giovani che prenderanno parte all’esperienze di lavoro in azienda sarà riconosciuto un rimborso spese / indennizzo forfettario di € 600, complessivo per tutta la durata dell’esperienza in azienda.

“E’ una importante iniziativa – dichiara il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra – alla quale il nostro Ente ha puntato molto in termini di crescita professionale dei nostri giovani. Ringrazio il consigliere comunale delegato alle politiche giovanili, Marco Rago, e quanti hanno collaborato per rendere possibile la buona riuscita di questo progetto e la Regione Campania per aver trasferito i fondi necessari per attuarla. Iniziativa come questa mirano anche ad evitare la cosiddetta “fuga di cervelli” dai nostri territori con l’obiettivo di trattenere i nostri giovani, che rappresentano il futuro della nostra comunità”.

Possono presentare candidatura ai percorsi formativi (ciascuno dei quali prevede la successiva partecipazione alla “Fase 2 – Creazione di impresa” e, per 12 giovani, anche alla “Fase 3 – Esperienza in azienda”), i giovani under 35 in possesso di titoli di studio (diploma o laurea) affini ai percorsi scelti.

Per candidarsi il giovane, in possesso dei requisiti necessari, dovrà presentare:

– Domanda di partecipazione, compilando e firmando esclusivamente il modello di Domanda scaricabile dal sito internet del Comune www.comune.pellezzano.sa.it o sulla pagina www.cartarte.com.

– Curriculum Vitae, redatto in formato europeo, datato e firmato.

– Copia di un Documento di riconoscimento in corso di validità.

Tale documentazione deve essere consegnata entro e non oltre il 10 febbraio 2020 alle ore 12:00 in una delle seguenti modalità:

– Via PEC all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it.

oppure

– A mano, in busta chiusa, presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pellezzano, sito in Piazza Municipio n° 1,Pellezzano (SA), dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 13.30, il lunedì e giovedì anche dalle ore 15.45 alle ore 18.15.

–

Nell’oggetto della PEC oppure sulla busta in caso di candidatura a mano in busta chiusa, dovrà essere indicata OBBLIGATORIAMENTEla dicitura:“Cartarte” POR CAMPANIA FSE 2014/20.

Informazioni più dettagliate sul progetto e sulle modalità di partecipazione al bando sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Pellezzanowww.comune.pellezzano.sa.it/it o al numero di telefono 089.568726 e all’indirizzo www.cartarte.com.