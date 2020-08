PELLEZZANO. DOMANI CONSEGNA DELLE NUOVE AUTOVETTURE PER LA POLIZIA MUNICIPALE

Venerdì mattina, alle ore 10.30, presso lo spazio antistante la Casa Comunale di Pellezzano, verranno inaugurate due nuove vetture che saranno date in dotazione alla Comando della locale Polizia Municipale, guidata da Carmine Somma. Al taglio del nastro parteciperanno, oltre agli agenti della Polizia Municipale, anche il Sindaco dott. Francesco Morra, i consiglieri comunali e i volontari della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie”. Nel corso della cerimonia inaugurale verranno formulati anche i ringraziamenti all’ex comandante dei vigili Ing. Giovanni Pierro e all’ispettore Michele Sica, che hanno entrambi seguito il progetto di sicurezza per ottenere il finanziamento regionale che ha permesso di acquistare anche il Talos Red Control”.

Le vetture sono state acquisite grazie alla partecipazione a un bando di accesso ai contributi regionali in materia di sicurezza urbana, al quale il Comune ha aderito con delibera di Giunta num. 87 del 30-11-2018, attraverso il quale ha presentato una richiesta di finanziamento per l’acquisto di due autoveicoli per la polizia municipale tramite il Consip.