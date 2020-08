MARIA TERESA CAMMARANO FIRMA CANDIDATURA CON CENTRO DEMOCRATICO

L’assessore comunale di Albanella Maria Teresa Cammarano ha firmato, ufficialmente, la candidatura per le prossime elezioni regionali. La giovane amministratrice della Provincia di Salerno sarà in campo con la lista di Centro Democratico, per sostenere la candidatura di Vincenzo De Luca alla presidenza della Regione Campania.

“L’inizio di un percorso, l’impegno per la crescita del territorio.” Questo il breve commento che Maria Teresa Cammarano ha accompagnato alla pubblicazione della foto nella quale firma la accettazione di candidatura per le prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre.