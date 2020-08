ENZA CAVALIERE (DE LUCA PRESIDENTE): “LA CAMPANIA E’ LA REGIONE DEL LAVORO PER I GIOVANI”

“La Regione Campania, guidata dal Presidente De Luca, negli ultimi mesi, è riuscita ad inserire nel mondo del lavoro della Pubblica Amministrazione migliaia di giovani, grazie ad un Concorso che ha restituito il futuro a tanti ragazzi ed ha iniettato energie nuove nei Comuni di tutta la Campania.

Anche con il progetto Garanzia Giovani, negli ultimi 5 anni, oltre 50.000 giovani hanno avuto la possibilità di effettuare uno stage retribuito dalla Regione Campania in aziende private ed enti: per quasi il 50% di questi ultimi il periodo di lavoro si è trasformato in un contratto a tempo indeterminato.” E’ quanto dichiara Enza Cavaliere, candidata al consiglio regionale nella lista De Luca Presidente.

Ora, per continuare in questa politica del lavoro in Regione Campania, c’è bisogno che Vincenzo De Luca venga confermato alla Presidenza. La priorità di tutte le amministrazioni pubbliche deve essere la creazione di opportunità di lavoro per le giovani generazioni.