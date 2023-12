PELLEZZANO. IL BILANCIO DI FINE ANNO 2023 DEL SINDACO FRANCESCO MORRA

L’anno appena trascorso è stato, senza dubbio, quello della riconferma alla guida del Governo Cittadino del Sindaco Francesco Morra, che lo scorso mese di maggio ha ottenuto il trionfo alle elezioni amministrative. Affermazione che gli è valsa la conquista del secondo mandato consecutivo, supportato da una squadra di giovani amministratori. A questa si aggiunge la recente riconferma, come secondo in assoluto più votato, a Consigliere Provinciale di Salerno.

“Il 2023 – ha spiegato il Primo Cittadino – è stato l’anno in cui ho compiuto 40 anni, caratterizzato dal solito e costante impegno quotidiano in campo istituzionale. Un anno ricco di soddisfazioni, soprattutto per la riconferma a Sindaco, grazie al voto dell’elettorato di Pellezzano che ha voluto attribuirmi la sua fiducia per altri 5 anni e grazie a un’altra importante riconferma: quella della carica di Consigliere Provinciale alle recenti elezioni del 20 dicembre scorso. L’obiettivo rimane quello di migliorare sempre più, su tutti i livelli, ma soprattutto favorire l’ulteriore crescita di Pellezzano”.

L’anno che volge al termine verrà ricordato anche come quello dell’approvazione della Legge n. 130 istitutiva dello screening nazionale pediatrico per il diabete di tipo 1 e la celiachia per tutti i ragazzi da 0 a 17 anni. Un testo normativo per onorare la memoria del mai dimenticato Alessandro Farina.

Un anno che ha portato una pioggia di fondi provenienti dal PNRR, che hanno permesso di portare a compimento numerose opere pubbliche. Tra queste, la realizzazione del nuovo asilo nido comunale presso la scuola dell’infanzia di Cologna; l’inaugurazione, nel settembre scorso, del nuovo asilo nido in via Fravita a Capezzano nell’ambito del progetto “EduCampus”; i lavori di ristrutturazione dell’asilo in via A. Vitale; quelli di efficientamento energetico e tecnologico per il cinetratro “Charlot” e il completamento della nuova Caserma dei Carabinieri che verrà consegnata nei primi mesi dell’anno.

E ancora: il finanziamento ottenuto dalla Regione Campania per consentire il programma di recupero di 24 alloggi Erp (Edilizia Residenziale Pubblica) situati nell’ex area dei prefabbricati alle frazioni di Capriglia e Coperchia; l’approvazione del Piano di recupero e del Piano Comunale di Protezione Civile; l’inaugurazione di due sagrati: quello della Chiesa dei SS Nicola e Matteo a Coperchia e quello della Chiesa di San Bartolomeo a Capezzano; l’allargamento di via Nofilo; il completamento (che avverrà a breve) dei lavori di manutenzione straordinaria di via Filanda e via Gramsci; l’importante Accordo di Programma siglato tra i Comuni di Pellezzano e Salerno che riguarda il Piano di Rigenerazione Urbana dell’Area Ex MCM – Fondo Greco Hub (ex Cotononiere); e l’inaugurazione del monumento ai caduti di Nassiriya.

Sul fronte Cultura e servizi alla cittadinanza si sottolineano: gli interventi per la riduzione della Tari in favore dei contribuenti; il nuovo bando per la selezione di altri giovani da impiegare nel Servizio Civile per il prossimo anno, che si aggiungono ai 20 già selezionati; l’adesione di Pellezzano al “Distretto del Commercio” per valorizzare il territorio; il Premio di “Comune Riciclone” ricevuto per l’elevata percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel 2023; i tanti ospiti di livello nazionale ed internazionale accolti sul territorio, tra cui Rocco Hunt, che ha scelto Pellezzano per le prove del suo tour.

Questi in sintesi, i principali interventi realizzati nell’anno 2023, con un 2024 alle porte che si preannuncia foriero di tante nuove iniziative in tutti i settori istituzionali. Una Pellezzano che cresce, che cammina sulle proprie gambe, supportata dalle competenze di un Sindaco che conosce a fondo il proprio territorio e da giovani amministratori, ciascuno con il suo carico di professionalità ed esperienza da mettere al servizio dei propri cittadini.