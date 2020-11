PELLEZZANO. IL COMUNE FORNISCE SATURIMETRO ALLE FAMIGLIE CON CASI DI POSITIVITA’

Il Comune di Pellezzano, nell’ottica della lotta per il contrasto all’emergenza sanitaria, ha acquistato dei saturimetri da distribuire ad ogni famiglia in cui sono presenti una persona o più persone positive al Covid-19.

Da oggi, 17 novembre, ogni nucleo familiare al cui interno è presente una persona positiva potrà richiedere il saturimetro, telefonando al comune al numero o alla Protezione Civile al numero

“L’Ente – ha detto il Sindaco, dott. Francesco Morra – è presente ed è al fianco delle famiglie colpite da questo terribile nemico invisibile. L’acquisto dei saturimetri da distribuire in comodato d’uso gratuito alle famiglie meno abbienti è solo un piccolo gesto di vicinanza per coloro che si trovano a combattere questa battaglia. Nella distribuzione verranno privilegiati principalmente i soggetti sintomatici e i nuclei familiari che non hanno la possibilità economica di acquistare questo strumento e che non riescono a reperirne”.

I saturimetri verranno consegnati in comodato d’uso gratuito e i nuclei familiari beneficiari potranno rimanerne in possesso sino alla completa guarigione.

Questo strumento servirà a misurare e monitorare il livello di ossigenazione del sangue per poi comunicarlo al medico di famiglia oppure ai sanitari del 118.

Per richieste inviare e-mail:

emergenza@comune.pellezzano.sa.ti

Oppure telefonando a:

Settore Politiche Sociali 089568745

Protezione Civile 089568173