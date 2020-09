PELLEZZANO. IL PRESIDENTE DE LUCA FA VISITA ALL’AZIENDA CARTESAR

Questo pomeriggio il Governatore della Regione Campania On. Vincenzo De Luca e il deputato On. Piero De Luca hanno effettuato una visita presso l’Azienda Cartesar SpA di Pellezzano (SA). Ad accompagnarli il Sindaco di Pellezzano Dott. Francesco Morra, che insieme alla famiglia De Iulis e ai vertici dell’Azienda, hanno illustrato ai due ospiti l’intera filiera di riciclo della carta e del cartone.

“E’ stato un onore per il nostro territorio – ha detto il Primo Cittadino – ricevere quest’oggi la visita del Governatore della Campania On. Vincenzo De Luca e il deputato On. Piero De Luca. In qualità di Sindaco di questa Città, a nome mio personale e dell’Amministrazione Comunale che ho il privilegio di guidare, sento il dovere di ringraziare il Presidente De Luca e l’Ente Regione per l’attenzione rivolta al territorio di nostra competenza nel finanziare opere strategiche come il rifacimento del manto di asfalto sulle strade provinciali che attraversano il Comune di Pellezzano per un importo di circa 700.000,00€. Lavori che sono partiti nella giornata odierna, oltre ai finanziamenti ottenuti per l’adeguamento della rete scolastica e quelli destinati alla cultura per l’allestimento della mostra “La Casa dell’Angelo” 5 artisti per Ugo Marano promossa dal Comune di Pellezzano con l’ausilio operativo della “Scabec” braccio operativo della Regione Campania”.

L’occasione è stata propizia al Sindaco di Pellezzano per esporre al Governatore De Luca l’idea progettuale per il prolungamento di Via C. De Iuliis dall’imbocco di Via Grillo fino alla SR88 nei pressi del centro commerciale “Le Cotoniere”, dove sorgerà il nuovo svincolo del raccordo autostradale Salerno-Avellino. L’opera permetterà di alleggerire il traffico dei veicoli pesanti su Via Tenente Farina e Via Nofilo, e soprattutto, rappresenterà un volano per il prosieguo dello sviluppo economico di tutte le aziende dell’area industriale che ricadono sul territorio di riferimento.