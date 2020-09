DE LUCA PER LA NUOVA ZONA INDUSTRIALE. E SULLE SCUOLE: “SI TORNA IL 24 SETTEMBRE”

A scuola, in Campania, la prima campanella della stagione 2020-2021 suonerà il prossimo 24 Settembre. Ad annunciarlo il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, questa mattina a Salerno, per dare il via ai lavori di riqualificazione della Zona Industriale, voluti e progettati dal Consorzio Asi del Presidente Antonio Visconti.

L’intervento che ha preso il via questa mattina è legato al sistema di video sorveglianza, che sarà attivato nella zona industriale di Salerno, in grado di effettuare una lettura immediata delle targhe, per consentire un intervento immediato in caso di sospetto.

Visconti, poi, ha rilanciato il progetto dello Sportello Lavoro, realizzato grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio, che grazie ai fondi regionali per la Formazione Professionale, consentirà la nascita di nuove figure da inserire nel mondo dell’industria.