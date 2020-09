ANTONIO VISCONTI (ASI): “VIDEO SORVEGLIANZA, SICUREZZA CONDIZIONE PER ATTIRARE GLI INVESTIMENTI”

Alla presenza del Presidente Vincenzo De Luca sono partiti i lavori per gli interventi di videosorveglianza e monitoraggio ambientale nella zona industriale di Salerno.

Il progetto, nato dalla sinergia fra il Consorzio Asi Salerno ed il Comune di Salerno –prevede l’installazione di un evoluto sistema di videosorveglianza, con riconoscimento delle targhe, per mettere in sicurezza la zona industriale. Saranno inoltre installate delle centraline di rilevazione ambientale per monitorare le emissioni nell’atmosfera.

Con l’inaugurazione dei lavori per la realizzazione di un avanzato impianto di videosorveglianza e monitoraggio ambientale negli agglomerati industriali del Consorzio Asi, intervento compreso in un più ampio progetto di riqualificazione della zona industriale di Salerno, la nostra città compie un importante passo in avanti nella direzione del pieno sviluppo del polo produttivo della nostra città. Così come ha ribadito il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, la sicurezza è condizione essenziale per attrarre investimenti nel nostro territorio e, allo stesso tempo, per garantire la piena vivibilità di un’area che nei prossimi anni vedrà la realizzazione di opere infrastrutturali fondamentali. L’intervento, finanziato dalla Regione Campania per oltre 2 milioni di euro, sarà realizzato dall’ASI.