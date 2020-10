PELLEZZANO. L’APPELLO DEL SINDACO MORRA: “CASO SPES, BISOGNA FARE CHIAREZZA”

Meritiamo una risposta, noi come istituzioni e soprattutto i cittadini che si sono sottoposti allo Studio SPES per conoscere l’eventuale presenza di metalli pesanti nel loro organismo. E’ una questione di coscienza e di rispetto”.

Esordisce così il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra , nella conferenza stampa organizzata stamattina presso l’Aula Consiliare “Aldo Moro” di Palazzo di Città in merito alla ricostruzione dell’intera vicenda sullo “STUDIO SPES” riguardante l’indice di contaminazione dell’area in cui risiedono le Fonderie Pisano, sul territorio di Fratte al confine col Comune di Pellezzano.

“L’Istituto Zooprofilattico della Regione Campania – spiega il Primo Cittadino – nonostante l’autorizzazione di accesso agli atti ottenuta dai competenti uffici regionali, non ci ha fornito alcuna risposta formale sulla specificità e sui contenuti dello Studio. Tuttavia, in quella relazione preliminare che ci hanno consegnato, riguardante le analisi cliniche condotte su 400 persone residenti della Valle dell’Irno, è stata comunque evidenziata la presenza di metalli pesanti. Abbiamo bisogno di conoscere i risultati dello Studio SPES per capire la correlazione tra presenza di fattori inquinanti e industrie pesanti che insistono sul territorio, anche per avviare un’eventuale azione preventiva. È una battaglia che bisogna portare avanti a prescindere dai colori politici.