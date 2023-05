PELLEZZANO. MORRA IN PIAZZA: “UN CONFRONTO CON IL MIO AVVERSARIO ? QUANDO E DOVE VUOLE”

Dalla Piazza di Pellezzano capoluogo Francesco Morra, Sindaco in carica e candidato alla prossima tornata elettorale del 14 e 15 Maggio con la Lista Impegno Civico, lancia una sfida al suo avversario Giuseppe Pisapia: “Sono pronto ad un confronto con lui, in Piazza o in Tv, in qualunque momento. Sono pronto a confrontarmi sui fatti, sulle opere realizzate come anche su quello che è accaduto nel 2018.”E’ questo uno dei messaggi che arriva dal comizio che ha visto Morra ed i candidati della lista Impegno Civico presenti, insieme a tantissime persone, nella frazione di Pellezzano capoluogo dove il primo cittadino ha anche illustrato le tante opere realizzate ma anche i progetti per il futuro, a cominciare da una nuova arteria stradale di collegamento, inserita in tutte le richieste di finanziamento nell’ambito del Pnrr.

