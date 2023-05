NOCERA SUPERIORE. GAETANO SOLE: “PRIMARIE ? SI MA SIANO DI TUTTA LA CITTA'”

“Primarie del centro destra ? Meglio dire Primarie della città di Nocera Superiore, dove ogni cittadino, in maniera libera, potrà indicare il nome del miglior candidato per la prossima tornata elettorale del 2024”. Gaetano Sole, da tempo, guarda con attenzione a quello che sta accadendo in città.

“Veniamo fuori da un decennio di pessima amministrazione per il Comune di Nocera Superiore, oggi c’è chi, ancora, crede di poter proseguire nel suo mandato per interposta persona, come se la carica di Sindaco fosse un bene da inserire in un asse ereditario; noi, invece, crediamo che la partecipazione degli elettori debba avvenire anche in una fase precedente alle elezioni vere e proprie, in modo tale da creare un forte legame tra il candidato e la base elettorale”