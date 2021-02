PIERO DE LUCA E NICOLA ODDATI: IL DERBY CAMPANO PER ENTRARE NEL GOVERNO DRAGHI

La Campania, tenuta fuori dai Ministeri in quota Partito Democratico, deve essere risarcita con la distribuzione delle deleghe da sottosegretario del Governo di Mario Draghi. Lo sa bene, anzi benissimo, il Segretario Nazionale Nicola Zingaretti che deve buona parte della sopravvivenza del PD in Campania solo ed esclusivamente al successor elettorale di Vincenzo De Luca. Ed è proprio il figlio del Governatore della Campania che, in queste ore, sta giocando un derby per entrare nella compagine del Governo contro Nicola Oddati, membro della segreteria nazionale del Partito Democratico, con delega al mezzogiorno. Ironia della sorte, De Luca Jr e Nicola Oddati sono in corsa per diventare sottosegretari del Ministro Mara Carfagna.

