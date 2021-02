IL NUOVO GOVERNO. UNA DELEGA DI SOTTOSEGRETARIO PER GIGI CASCIELLO ?

C’è anche il nome del parlamentare di Forza Italia Gigi Casciello tra i futuri sottosegretari che il partito degli azzurri metterà in campo per completare la squadra di Governo di Mario Draghi. Dopo l’approdo al Ministero per la coesione di Mara Carfagna, sono salite le quotazioni per Casciello che, secondo numerose voci che giungono da Roma, potrebbe approdare al Ministero dell’Istruzione, appunto come sottosegretario. Per Casciello, parlamentare alla prima legislatura, si tratterebbe di un successo personale enorme.

