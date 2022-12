PIERO DE LUCA (PD): “PROROGA CONTRATTI LSU, EMENDAMENTO ALLA FINANZIARIA”

“Sono numerosi in tutto il Paese, 459 solo in Campania, i Lavoratori Socialmente Utili (LSU) che rischiano di non vedere rinnovata la convenzione in corso tra il Ministero del Lavoro e la relativa Regione, attraverso la quale sono stati impiegati fino ad ora in diversi uffici territoriali.

Per questo motivo, ho presentato un apposito emendamento alla Legge di Bilancio che prevede la proroga delle Convenzioni degli LSU per un altro anno, fino al 31 dicembre 2023”. Lo rende noto Piero De Luca, vice capogruppo Dem alla Camera dei deputati. “È facile immaginare -continua De Luca- quali disastrose conseguenze potrebbero derivare per tantissime famiglie dalla mancata proroga della convenzione. Soprattutto in un momento storico caratterizzato dalle gravissime emergenze che purtroppo ben conosciamo, la perdita del lavoro risulterebbe per questi lavoratori e per le loro famiglie un colpo tremendo e difficilmente superabile. Tra l’altro si priverebbero le amministrazioni che li stanno utilizzano del loro apporto, aggravando i vuoti drammatici di pianta organica. Invito dunque il Governo e la maggioranza a sostenere con decisione questa nostra proposta.”

