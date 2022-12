BELLIZZI, ALLARME SICUREZZA. ANGELO MADDALO: “URGENTE INCONTRO CON IL PREFETTO”

A Bellizzi, come nei comuni limitrofi, una serie di furti ha sconvolto e terrorizzato la cittadinanza. A quanto sembra anche il gruppo di minoranza del comune di Bellizzi si è mosso per cercare di capire quali possibili soluzioni possano essere utili al fine di evitare questi disagi per la popolazione. Il consigliere Maddalo Angelo sostiene che debbano essere le istituzioni per prime ad affiancare i cittadini in questi momenti estremamente pesanti, Di fatti continua Maddalo, <<abbiamo ritenuto opportuno chiedere un incontro al prefetto per discutere sulle possibili soluzioni inerenti la questione in oggetto. Dobbiamo essere noi consiglieri comunali in quanto prima espressione popolare a muoverci almeno per quel poco che possiamo contribuire ed ovviamente un plauso va alle forze dell’ordine che a quanto sembra hanno intensificato i controlli.>>

Quindi i 5 consiglieri di minoranza partiranno con una raccolta di firme insieme ai loro concittadini e che presenteranno al Prefetto nell’incontro che sicuramente sarà prossimo.

