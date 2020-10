PIERPAOLO SILERI, IL VICE MINISTRO CHE VUOLE RIDURRE LA QUARANTENA DA CONTATTO

Una voce fuori dal coro, tra l’altro di un medico e di un uomo che ha già affrontato, a marzo, il Covid 19. Le parole del Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri hanno provocato qualche malumore all’interno del Governo Conte, soprattutto nella frangia estremista, che si ritrova attorno al Ministro della Salute Speranza. Intanto, pero’, Sileri ha lanciato alcune proposte per la gestione dell’emergenza ed ha anche tracciato un quadro diverso rispetto a quello descritto da altri esponenti della maggioranza.

A partire dalla riduzione della quarantena di contatto (non di quella per i positivi) che Sileri vorrebbe ridurre rispetto ai 14 giorni attuali e poi un passaggio chiaro, rilasciato con una intervista a IL SOLE 24 ORE, dove sui dati in peggioramento Sileri chiarisce “Va detto che c’è stato il record di tamponi. E che c’è ancora una certa stabilità dei pazienti in terapia intesiva: per ora i numeri dei posti letto occupati, 337, è minimale rispetto alla disponibilità che abbiamo oggi.”