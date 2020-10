IL CENTRO DEL CENTRO DESTRA SI RIUNISCE A ROMA A META’ OTTOBRE

Dal Governatore della Liguria Giovanni Toti all’ex Ministro Mara Carfagna per finire ad alcuni esponenti della Lega che stanno prendendo le distanze dalle politiche di Matteo Salvini: il centro del centro destra si ritrova a Roma, a metà ottobre, per una convention che punterà a ricostruire l’identità di una area moderata che vuole restare all’interno della coalizione di centro destra, senza farsi fagocitare dalle politiche sovraniste di Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

La famosa area dei moderati, che da sempre viene considerata essenziale per vincere le elezioni, torna a farsi sentire e lo fa anche perchè la modifica della legge elettorale potrebbe premiare una scelta di una terza strada, sempre all’interno del centro destra, sia in termini numerici che in chiave di governo.

L’obiettivo è essere autonomi si ma anche indispensabili per formare un governo di centro destra dove Lega e Fratelli d’Italia, secondo tutti i sondaggi, non riuscirebbero ad essere autonomi per ottenere una maggioranza al Senato ed alla Camera.