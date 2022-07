PONTECAGNANO FAIANO. BISOGNO: “COMPOSTAGGIO, LANZARA E’ SOLO ALLA RICERCA DEI LIKE”

Nel 2019 il sindaco ci comunica la richiesta di insediamento dell’Ecosider a Via Irno sostenendo quale grande opportunità sarebbe stata per i giovani, per il lavoro e per il territorio, omettendo fosse la delocalizzazione di uno dei più grandi impianti di trattamento di rifiuti ferrosi e rifiuti speciali pericolosi della regione Campania. Un impianto che lui, davanti alle critiche montanti di una parte consistente della popolazione, definisce un “semplice scasso”.”

Lo scrive il candidato sindaco per le Comunali 2023 di Pontecagnano Faiano Giuseppe Bisogno.