” Nessun contatto col PD per il collegio camerale dell’Agro in vista delle prossime elezioni politiche. Tengo precisare che il mio nome, per quanto a mia conoscenza, allo stato non e’ su alcun tavolo di partito per una candidatura alle prossime elezioni”.

E’ quanto scrive l’ex sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato in relazione ad un articolo, pubblicato da Agendapolitica.it, su di un possibile interesse del Pd nei suoi confronti per una candidatura nel Collegio Uninominale Agro.