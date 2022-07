SALERNO-AVELLINO. SARANNO 10 I DEPUTATI ELETTI NELLA CIRCOSCRIZIONE IL 25 SETTEMBRE

Quattro eletti nei Collegi Uninominali, sei nelle liste del proporzionale. Il Ministero dell’Interno ha aggiornato le griglie che riguardano l’assegnazione dei seggi per ogni singola circoscrizione: in quella che comprende le Province di Salerno e di Avellino, almeno per quanto riguarda la Camera dei Deputati, gli eletti saranno almeno 10.

Di questi 4 verranno eletti all’interno dei Collegi Uninominali: uno che comprende l’intera Provincia di Salerno, tre in quella di Salerno (Agro, Salerno-Battipaglia, Eboli-Cilento).

Gli altri 6 deputati, invece, con il calcolo del sistema proporzionale, saranno eletti all’interno delle liste che i singoli partiti presenteranno nella Circoscrizione che ricomprende le Province di Salerno e di Avellino.