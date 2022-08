PELLEZZANO. ANNALAURA VILLARI: “DOPO CAMPO ESTIVO, ALTRI APPUNTAMENTI PER AGOSTO”

Il Comune di Pellezzano punta ad una Estate davvero ricca di appuntamenti per tutte le fasce d’eta’. E dopo il successo del Campo Estivo, che si è concluso venerdi’ scorso con una festa alla quale hanno partecipato gli oltre 130 bambini coinvolti nel progetto insieme alle loro famiglie, adesso si guarda anche al mese di Agosto.

“Insieme al Sindaco Francesco Morra”, sottolinea l’assessore alle Politiche Sociali e Giovanili Annalaura Villari, “nelle prossime ore renderemo pubblico il calendario degli eventi per il mese di Agosto che, quest’anno, per molte ragioni, vedrà tante persone rimanere in zona. Con un occhio al bilancio ed un altro alle esigenze sociali, puntiamo a mettere in campo una serie di appuntamenti che possano accontentare ogni fascia di età e, soprattutto, ogni frazione del nostro Comune”.