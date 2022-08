LE FIRME DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI DEL PD PER LA CANDIDATURA DI PIERO DE LUCA

Eletto nel 2018 nella lista proporzionale della Circoscrizione di Caserta, Piero De Luca, Vice Capogruppo alla Camera dei Deputati del Partito Democratico, sta preparando una vera e propria mozione per sostenere la sua candidatura nella lista proporzionale di Salerno-Avellino attraverso la firma da parte di sindaci e consiglieri comunali dei Comuni della Provincia di Salerno. Nei prossimi giorni il documento sarà inviato alla Segreteria Nazionale del Partito Democratico ed anche al Commissario Straordinario in Campania per il Pd Francesco Boccia: l’obiettivo è quello di legittimare la sua candidatura a capolista (che sarebbe un posto a garanzia rielezione), attraverso il coinvolgimento dei territori.

