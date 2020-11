PONTECAGNANO FAIANO. FDI CHIEDE AL SINDACO SGRAVI FISCALI PER I COMMERCIANTI

“Usufruire del credito d’imposta per la Tari potrebbe essere un aiuto concreto per titolari di

attività e professionisti per lenire la crisi economica” – dichiara il commissario cittadino Giuseppe Corrado

. “Questa amministrazione, fortemente legata alle volontà di un governatore in fase calante, dimostra di essere in confusione: bisogna ragionare per realtà locali affinché la crisi non si tramuti in una gigante depressione in cui rischia di sprofondare l’intera provincia. Altro tema importante è la pressione fiscale sui cittadini, l’eliminazione delle sanzioni sui pagamenti tardivi è un segnale di vicinanza nei confronti dei cittadini. Proponiamo – dichiara Corrado – al sindaco di adottare questa iniziativa come hanno fatto altri comuni, alle quali seguiranno altre nostre proposte per affrontare in maniera decisa l’emergenza con un piano economico straordinario per

salvaguardare chi vive la città e la rende economicamente forte”.